Prinses Laurentien en prins Constantijn helpen hun dochter Eloise te ontsnappen in ‘Het jachtseizoen’

Het jachtseizoen is een Nederlands programma dat wordt gepresenteerd door Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV. Elke week komt er op zaterdag om 17.00 uur een nieuwe aflevering online. Het zesde seizoen werd vorige week geopend door de bekende dj Martin Garrix en dit keer slaat dus Eloise op de vlucht.

Op de vlucht

De bedoeling is om vier uur lang uit handen te blijven van de mannen van StukTV. De ‘gevangene’ krijgt een voorsprong van twintig minuten, waarna StukTV in actie mag komen. Ook draagt Eloise een (heel toepasselijk) oranje pak en een zender bij zich die elke tien minuten een gps-signaal naar StukTV stuurt. Eloise mag ook niet langer dan twintig minuten in hetzelfde voertuig zitten.

Laurentien en Constantijn

Eloise zit vol adrenaline en doet er alles aan om niet gepakt te worden. Ze heeft een hoop spectaculaire dingen geregeld om te zorgen dat ze niet gepakt wordt. Ze heeft zelfs de hulp van haar vader prins Constantijn en moeder prinses Laurentien ingeschakeld. Zij zijn allebei fan van StukTV en hopen dan ook Eloise gaat winnen. “Maak ze gek!”, roept Constantijn vlak voordat ze bij haar moeder in de auto stapt.

“De plek waar ik je nu naartoe breng is heel speciaal”, vertelt Laurentien in de auto. De prinses heeft namelijk een boot voor haar dochter geregeld. “Dit is zo cool”, reageert de gravin.

Dankbaar

Of het Eloise gelukt is om te ontsnappen, kunnen we natuurlijk verklappen. Maar in haar Stories laat ze in ieder geval weten dat ze nooit had kunnen bedenken dat ze ooit in Het jachtseizoen zou zitten. “Heel dankbaar”, schrijft ze. Ook bedankt ze de mannen ‘voor deze geweldige ervaring’.

