Prinses Mabel deelt krachtige boodschap: “Iedere drie seconden wordt een kind een bruid”

“Iedere drie seconden wordt er van een meisje een bruid gemaakt”, begint ze haar bericht bij de foto. “Laten we samen die klok stoppen.” Ze roept op om VOW for Girls te steunen in hun acties. VOW for Girls is een internationale organisatie die vecht voor het recht van meisjes wereldwijd om zélf te kiezen van wie ze houden en met wie ze trouwen, waarvan Mabel co-oprichter is.

Opbrengst

Ze legt uit dat het geld dat wordt gedoneerd aan VOW for Girls voor 100 procent verdeeld wordt over verschillende doelen die strijden voor meisjes.

Bevrijdingsdag

Vrijheid en gelijkheid zijn belangrijke pijlers voor prinses Mabel. Vorig jaar kreeg zij de eer om de jaarthematekst te schrijven die als rode draad door alle herdenkingen en vieringen rondom Bevrijdingsdag liep. We vierden toen 75 jaar vrijheid en het thema was Verhalen om nooit te vergeten. Libelle sprak destijds Mabel over haar stuk, haar gevoel en haar meningen.

Niet voor lief

“Als je in vrijheid leeft, neem je het vaak voor lief. Maar het behouden van vrijheid gebeurt niet zomaar. Er gebeurt en verandert zoveel om ons heen. Het politieke en maatschappelijke klimaat verharden, de klimaatcrisis, een groeiend gat tussen arm en rijk en de impact van artificiële intelligentie en ‘fake media’ – en ga zo maar door. Al die veranderingen en onzekerheden kunnen overweldigend voelen en verlammend werken. Of we komen in actie. Want we kunnen allemaal een verschil maken. Ik zie het zelf, elke dag weer.”

Bron: Instagram, VOW for Girls