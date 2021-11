Prinses Victoria van Zweden zegt haar bezoek aan Nederland af en dít is waarom

Druk programma

Het programma van prinses Victoria was voor donderdag en vrijdag lekker vol. Ze zou Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Noordwijk bezoeken. Maar omdat in ons land net nieuwe coronamaatregelen zijn ingegaan én de besmettingsaantallen nog steeds hoog zijn, heeft het hof van Victoria besloten haar reis naar Nederland te cancelen.

Maatregelen

Dat is overigens niet omdat prinses Victoria bang zou zijn om besmet te raken. Het heeft te maken met de impact van de maatregelen op de evenementen die rondom haar komst waren georganiseerd. Die zouden namelijk behoorlijk moeten worden aangepast vanwege de nieuwe regels en daarom verplaatst het hof het bezoek liever. Wanneer de goedlachse Zweedse dan naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Een kiekje uit de oude doos: toen nog prinses Máxima en prinses Victoria die beide op bezoek zijn bij de 70e verjaardag van koningin Sonja van Noorwegen, zo’n 15 jaar geleden. Beeld UK Press via Getty Images

Verjaardag

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat prinses Victoria, die doorgaans haar verjaardag groots viert, helaas ook haar verjaardagsfeest moest inperken. Waar er normaal altijd een feest mét publiek is in een koninklijke tuin op het Zweedse eiland Öland, kwam vorig jaar alleen haar naaste familie op visite. We hopen dat de anders zo feest-liefhebbende Victoria gauw bij ons op bezoek kan komen!

Bron: Blauw Bloed.