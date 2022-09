Prinsjesdag-jurk koningin Máxima: “Klasse met een hoofdletter K”

Koningin Máxima verscheen in een grijsblauwe jurk tot haar enkels. Deze jurk is een ontwerp van Benchellal. De koning en koningin werden deze keer voor het eerst vergezeld door hun 18-jarige dochter Amalia. Ze voert echter geen officiële taken uit gedurende de dag. Koningshuisverslaggever Josine Droogendijk is erg te spreken over de outfits van de koningin en haar dochter en noemt de twee jurken zelfs “Klasse met een hoofletter K”.

Drukke agenda Máxima

Máxima heeft een drukke agenda. Zo vliegt ze straks nog naar New York ter gelegenheid van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Op 21 september biedt de koningin het jaarverslag van haar VN-werkzaamheden aan secretaris-generaal António Guterres. Het thema van het jaarverslag is “Equitable, Inclusive and Sustainable Growth”.

Bron: ANP, BrunoPress, Modekoning Máxima