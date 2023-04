Proost: 80% van de Nederlanders drinkt alcohol (en is niet van plan te minderen)

Wat alcoholconsumptie betreft zijn we een voldaan landje. Van alle Nederlanders die alcohol drinken, zijn er maar weinig die willen minderen, laat het CBS weten. En het zijn er nogal wat: 8 op de 10 volwassenen drinken weleens alcohol.

Tevreden drinker

Maar liefst 90 procent van hen vindt de hoeveelheid alcohol die hij/zij drinkt prima en is niet van plan te minderen. Ze vinden namelijk dat ze niet overdreven veel alcohol drinken. Onder diegenen die één tot zeven glazen alcohol per week drinken is de tevredenheid groot: 94 procent zegt niet minder te willen drinken.

Minder overmatig

Het aantal zware drinkers is sinds 2014 ongeveer gelijk gebleven. Je bent volgens het CBS een zware drinker als je als vrouw minstens eens per week dagelijks meer dan vier glazen alcohol wegtikt. Voor mannen is dat eens per week zes glazen. Drink je tien (voor vrouwen) of vijftien (voor mannen) glazen alcohol op een dag, dan ben je een overmatige drinker. Dat aantal daalde in de afgelopen jaren wél, namelijk van 10 naar 6 procent.

Gewoon gezellig

De reden dat we graag diep in het glaasje kijken? Gewoon omdat het gezellig en lekker is, aldus driekwart van de volwassenen die alcohol drinken.

Bron: CBS