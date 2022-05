Publiek juryshow Songfestival woest na ‘optreden’ Måneskin

Het publiek was not amused om deze wijziging en dat lieten ze ook duidelijk merken.

Met smacht te wachten

Måneskin treedt vanavond op tijdens de finale van het songfestival, maar ze zouden ook vrijdagavond tijdens de juryshow al van zich laten horen. Tijdens deze show was er ook publiek in de zaal en die zaten met smacht te wachten op de band. Nadat alle 25 acts waren gepasseerd kondigde de presentatoren Måneskin, maar in plaats daarvan kwamen er een paar stand-ins uit de groep achtergronddanseres het podium op.

“Stop daarmee, het is niet hun schuld”

Het publiek pikte dit niet en liet door middel van boegeroep en gefluit hun ongenoegen blijken. Presentator Alessandro deed er nog van alles aan om het publiek rustig te krijgen, maar dit lukte niet. “Stop daarmee, het is niet hun schuld”, zo riep hij het publiek nog wanhopig toe. Uiteindelijk kozen meerdere toeschouwers ervoor om demonstratief de zaal te verlaten.

Kort persbericht

Het is nog niet bekend waarom de band gisteravond niet optrad. De organisatie bracht een kort persbericht uit waarin te lezen was dat Måneskin zaterdag verwacht wordt voor een optreden tijdens de finale. Een reden voor hun afwezigheid op vrijdag werd niet gegeven.

Bron: AD