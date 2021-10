Publiekslieveling weggestemd uit Expeditie Robinson: “Ik heb mezelf weer gevonden”

Met vijf stemmen op Sterrin en één op Do - die wederom níet haar immuniteitsring inzet - is het hartstikke duidelijk. Het kamp met oud-deelnemers snijdt deze eilandraad níet in eigen vlees.

Sterrin weggestemd uit Expeditie Robinson

Het zijn Wietze en Jay Jay die beginnen over heimwee, maar toch is het Sterrin van wie ze afscheid willen nemen. Met haar eigen expeditie in deze expeditie - laten we niet vergeten hoe ze samen met Jay Jay steen voor steen omdraait op zoek naar beestjes - heeft ze fantastische tv geleverd. En toch is ze niet verdrietig om het spel te verlaten.

“Om eerlijk te zijn voel ik me helemaal oké. Ik voel me nog steeds zielsgelukkig en dankbaar dat ik van deze 2.0-familie onderdeel mocht uitmaken”, zegt Sterrin. “Ik kwam hier met één grote missie en dat is onze soort [de mens] mooier te gaan vinden. Alsof iemand een heel grote resetknop heeft ingedrukt en ik ben zó zielsgelukkig. Ik heb mezelf weer teruggevonden en ik heb weer vertrouwen in de mens. Het mooiste cadeau dat jullie me konden geven.”

Als JayJay en Sterrin uit elkaar worden gehaald hè... Kan het nu al niet aan. #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) 21 oktober 2021

Als Sterrin eruit word geknikkerd dan ga ik elke donderdag maar Meilandjes kijken, dan ben ik er helemaal klaar mee #ExpeditieRobinson — Maria✨ (@x_mariaxx) 21 oktober 2021

Ik wil geen battle tussen Yuki en Sterrin. Doe ff een plottwist RTL#expeditierobinson — Bernike (@BurnoPranks) 21 oktober 2021

Sterrin: "Ik ben zielsgelukkig. Ik heb mezelf terug gevonden. Ik geloof weer in de mens."



Ik kan wel JANKEN. #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) 21 oktober 2021

Ik zie geen brief bij Sterrin of Yuki. Betekend dit dat ze niet tegen elkaar hoeven te strijden en beide mogen blijven? #ExpeditieRobinson — Chantal (@Chantal2002xo) 21 oktober 2021

Afvallerseiland

Als een kat met negen levens weet Sterrin het tot en met dag zestien van de expeditie te schoppen. Ondanks de uitslag van deze eilandraad zit het avontuur er nog steeds niet op voor haar. Ze mag zo vlak voor de samensmelting samen met Yuki naar afvallerseiland. Een mooi weerzien, want met Yuki heeft ze de eerste acht dagen van de expeditie doorgebracht in Kamp Noord.

Aanstaande zondag zie je om 20.00 uur hoe het avontuur van Sterrin en Yuki verder gaat. Saillant detail: in tegenstelling tot hun voorgangers krijgen ze géén brief mee over het duel dat ze samen aan moeten gaan. Dat betekent hopelijk dat de kandidaten op afvallerseiland met elkaar de strijd aan gaan voor een plekje in de samensmeltingsproef.