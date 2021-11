Puur genieten: dít is de trailer van de nieuwe ‘Downtown Abbey’-film

In 2010 was het kostuumdrama Downton Abbey voor het eerst te zien. De serie bleek een gigantisch succes te zijn en kreeg nog eens vijf seizoenen. Na het laatste seizoen gingen er al snel geruchten over een film en in 2019 verscheen deze dan eindelijk met de simpele titel Downton Abbey. Volgend jaar op 17 december kunnen we eindelijk genieten van het vervolg hierop, genaamd Downton Abbey: A New Era. Deze film is geregisseerd door Simon Curtis, die onder andere bekend is van de film My week with Marilyn.

Nieuwe én bekende gezichten

In de trailer is te zien dat er verschillende acteurs uit de eerste film terugkeren maar dat er ook nieuwe gezichten te zien zijn, zo zien we Nathalie Baye, Hugh Dancy en Laura Haddock opnieuw. Ook Dominic West, die wél al in de serie te zien was, maar nog niet in de film, blijkt een rol te hebben in de nieuwe film. In de nieuwe Downton Abbey is het statige kasteel verruild voor het zonnige Zuid-Frankrijk en kunnen we genieten van een grootse bruiloft.

Bron: YouTube, Filmtotaal