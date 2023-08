Puzzelmarathon: Maak kans op twee overnachtingen in een uniek hotel!

WestCord Hotels is een Nederlands familiebedrijf sinds 1968 met 17 unieke hotels op de leukste plekken en steden. Kies jij voor het strand, de mooie natuur of een citytrip in eigen land? Bij WestCord Hotels slaap je pal aan het strand, in hartje stad óf op een voormalig cruiseschip!

Zo doe je mee

Puzzel vier weken mee en maak kans op twee overnachtingen inclusief ontbijt voor twee personen in een WestCord Hotel naar keuze. Kies jij voor uitwaaien op de Wadden, een citytrip in eigen land of ontspannen op de Veluwe?

Let op! De Puzzelmarathon loopt van Libelle 32 t/m Libelle 35. Na 4 weken puzzelen is de oplossing compleet. Deze kun je insturen via het formulier hieronder. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.