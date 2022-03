Queen Elizabeth (95) moet dít belangrijke event afzeggen

Daarmee moet de queen opnieuw een event afzeggen waarbij ze normaal gesproken aanwezig zou zijn. In februari testte ze positief op corona en hoewel ze milde klachten zou hebben gehad, moest ze allerlei virtuele audiënties afzeggen.

De 95-jarige koningin zou volgens ingewijden niet ziek zijn, maar te maken hebben met ouderdomsklachten. Een bron vertelt de Britse krant The Mirror: “De koningin is nog steeds even alert, bekwaam en geïnteresseerd als altijd, maar lichamelijk is ze niet meer zo sterk als vroeger. Wat volkomen begrijpelijk is voor een vrouw van haar leeftijd.”

Eerste keer sinds 1993

Het is wel opvallend dat ze Commonwealth Day mist. De laatste keer was dat in 1993, toen ze griep had. Prins Charles en hertogin Camilla zijn wel aanwezig, evenals prins William en hertogin Kate. Op Commonwealth Day staan de Britten stil bij de band tussen de landen van het Gemenebest (54 onafhankelijke, soevereine staten in de voormalige koloniën en mandaatgebieden). Het Gemenebest, dat liefkozend de ‘familie der naties’ wordt genoemd, speelde tijdens Elizabeths regeerperiode een belangrijke rol. Daarom is het voor haar zo’n bijzonder event.

“Na overleg met de hofhouding heeft de koningin Charles gevraagd haar te vertegenwoordigen bij de dienst in de abdij van Westminster”, zegt de bron. Men verwacht wel dat ze de persoonlijke audiënties deze week hervat.

Bron: The Mirror