Queen Elizabeth pakt helikopter naar Sandringham na toestemming van artsen

Elizabeth zou van plan zijn om het hele weekend op het landgoed in Norfolk te verblijven.

Voorbereidingen voor kerst

De koningin zou daar zijn om alvast de nodige voorbereidingen te treffen voor Kerst, die ze volgende maand samen met haar familie op Sandringham zou willen vieren. Ondanks het feit dat ze onlangs het doktersadvies kreeg om het wat rustiger aan te doen, zou ze ontzettend veel zin hebben in het organiseren van de feestdagen.

Kerstmis met een zwart randje

Het zal een kerstmis met een zwart randje worden, want het is haar allereerste kerstmis zonder haar man prins Philip, die in april op 99-jarige leeftijd overleed. Desondanks heeft Elizabeth er erg veel zin in, zo laat een bron dichtbij het koningshuis weten. “Hare Majesteit kijkt er erg naar uit om haar familie te ontvangen in haar huis in Norfolk voor de kerstvakantie en er moet nog veel worden voorbereid om iedereen die is uitgenodigd ook daar onder te brengen.”

De kans is groot dat deze kersttradities voorbij zullen komen tijdens de feestdagen:

Bron: The Mirror