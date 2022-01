Queen Elizabeth reikt geen speciale medaille uit aan prins Harry en prins Andrew

De hertogen van Sussex en York zouden eigenlijk in aanmerking komen voor de speciale onderscheiding omdat zij deel hebben uitgemaakt van de Britse Armed Forces. Doordat beide heren hun eretitels hebben verloren, gaat de medaille aan hun neus voorbij, zegt de Britse krant The Telegraph.

Megxit

Prins Harry verloor zijn eretitels omdat hij begin 2020 samen met zijn vrouw Meghan een stapje terug deed als senior lid van het Britse koningshuis. Hij gaf daarmee drie eretitels op: kapitein-generaal van de Royal Marines, Honorary Air Commandant van RAF Honington en opperbevelhebber, Small Ships and Diving, Royal Naval Command.

Aantijgingen

Prins Andrew verloor onlangs zijn koninklijke titels. Virginia Giuffre beschuldigt prins Andrew ervan dat hij haar meerdere keren seksueel heeft misbruikt toen ze nog maar 17 jaar oud was. De Britse prins ontkent de aantijgingen en zei eerder zelfs in een interview dat hij haar nog nooit had ontmoet, ondanks het feit dat de twee op meerdere foto’s samen te zien zijn.

Grote nachtmerrie

Giuffre besloot vorig jaar om Andrew alsnog aan te klagen. Andrew en zijn advocatenteam deden alles om een rechtszaak te voorkomen. Maar niets werkte, want de rechtszaak gaat gewoon door. Voor koningin Elizabeth is dit een grote nachtmerrie, aangezien dit betekent dat haar zoon zich moet verantwoorden en eventuele schadevergoeding op haar kosten moet betalen.

Herdenkingsmedaille

De speciale herdenkingsmedaille die Queen Elizabeth op haar platina-jubileum op 6 februari zal uitreiken, is een bedankje aan dienstdoende leden van de strijdkrachten, maar ook aan die van de politie, brandweer, hulpdiensten en gevangenisdiensten. Bovendien krijgen leden van de koninklijke familie met een erefunctie in het leger normaal gesproken ook een medaille.

Waarom de Britse prins Andrew precies onder vuur ligt:

Bron: The Telegraph