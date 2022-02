De liefde voor honden wordt van generatie op generatie doorgegeven. Maar waar de andere royals de voorkeur geven aan andere rassen (een Jackrussellterriër of labrador, bijvoorbeeld), had Elizabeth altijd corgi’s of dorgi’s - een kruising van een teckel en een corgi - in haar bezit. Daar is nu verandering in gekomen.

Foto van een Engelse cockerspaniël ter illustratie. Beeld Getty Images/500px Prime

Nieuwe hond voor koningin Elizabeth

De Queen had zichzelf voorgenomen om geen nieuwe honden meer te nemen, onder andere vanwege haar leeftijd. Maar vieren dat je 70 jaar op de troon zit en de scepter zwaait in het Verenigd Koninkrijk vraagt natuurlijk wel om een passend cadeau. Of Lissy inderdaad om die reden een cadeau aan zichzelf is, blijft gissen. Maar één ding is wel zeker: het is opmerkelijk dat ze voor een ander ras heeft gekozen.

Een foto van Elizabeth en haar nieuwste viervoeter laat helaas nog even op zich wachten. We kijken nu al uit naar de eerste beelden.

Puppy’s tegen eenzaamheid

Nadat Elizabeth vlak na het overlijden van haar geliefde Philip twee puppy’s cadeau kreeg van haar zoon Andrew tegen de eenzaamheid, besluit ze nu niet alleen om de traditie (van corgi’s) te verbreken, maar ook om op haar eigen regel terug te komen: de hondenfamilie thuis wordt met de komst van Lissy uitgebreid.

In 2017 legde ze zelf ook al eens de regel op om geen nieuwe honden in huis te nemen, maar ook daar kwam Hare Majesteit uiteindelijk op terug. Inmiddels heeft ze haar handen vol aan haar hondjes. Naast Lissy heeft Elizabeth nog dorgi Candy en twee corgi's, waarvan ze eentje Muick heeft genoemd.

Queen Elizabeth met één van haar corgi's op Sandringham in 1970. Beeld Getty Images

Koningin Elizabeth heeft een belangrijk besluit genomen als het gaat om dierenleed. Anne-Flore vertelt je welk kledingstuk ze voortaan niet meer zal dragen.

Bron: OK! Magazine