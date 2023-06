Raarste Ruzies: “Na vijf jaar kwam ik erachter hoe oud hij écht was”

“We waren al vijf jaar samen met veel ups en downs. Dat hoort erbij, dacht ik altijd. Maar toen ik ontdekte dat hij had gelogen viel het kaartenhuis in elkaar. Toch begon het ooit goed. We hebben elkaar leren kennen in de kroeg. Onze blikken kruisten elkaar en later sprak hij mij buiten aan. Een ontzettende leuke, charmante man. Het was alsof hij precies wist op welke knoppen hij bij mij moest drukken. We wisselden nummers uit en gingen meteen de dag erna op date. En the rest was history.”

“Bram en ik waren een match made in heaven en stapelverliefd op elkaar. Zó verliefd dat we ook geen moment nadachten over hoe snel het allemaal ging. Binnen een maand trok hij bij me in. Bram vond details niet zo belangrijk. Hij leefde iedere dag alsof het zijn laatste was. Dat was ook misschien wel wat ik zo aantrekkelijk aan hem vond. Er was alleen wel één gek detail: ik wist niet hoe oud hij was. Een kleinigheidje, zou je denken. Ik vond het alleen een beetje gênant om dat nu zo te bespreken. Het kwam vast vanzelf wel een keer aan bod.”

Het missende puzzelstukje

“Spontaan nam ik Bram een keertje mee naar mijn ouders. Ik had nog niet verteld dat ik al samen met hem woonde. Misschien was het ook wel een beetje gek dat we zo hard van stapel liepen. Achteraf had ik me niet zo druk hoeven maken, want mijn ouders waren dol op hem. “Hoe oud ben je eigenlijk, Bram?”, hoorde ik mijn vader zeggen. Ik spitste mijn oren. Dit was het missende puzzelstukje. Ik was 29 en schatte Bram niet veel ouder. “Ik ben 31”, zei hij. Dus toch, niet veel ouder dan ik. Het verlossende woord was eruit. Later in de auto zei ik lachend tegen hem: “Ik wist eigenlijk niet eens hoe oud je was”. Hij glimlachte terug. “Dan weet je het nu.” Niets zat ons meer in de weg om samen oud te worden.”

“Na een half jaar begon onze relatie wel iets stroever te lopen. Bram droeg mij op handen, maar was ontzettend jaloers én had een kort lontje. Onze discussies liepen vaak uit de hand. Naar de buitenwereld was hij een echte gentleman en ontzettend charmant. Iedereen was weg van Bram. Dat stoorde mij weleens, omdat ik het gevoel had dat hij onvoorspelbaar was. Maar goed, niemand is perfect en ik was nog steeds gek op hem.”

Onvoorspelbaar

“Dat hij behoorlijk onvoorspelbaar was, ontdekte ik na vijf jaar. Hij heeft mij altijd redelijk op afstand gehouden bij zijn ouders en familie. Hij zei dat het kwam doordat hij niet zo’n goede band met hen had. Ik vond zijn ouders aardig, maar snapte wel wat hij bedoelde. Hij was een totaal ander type dan zijn ouders.”

“Bram was vijf jaar geleden bij mij ingetrokken en op het moment dat we samen een nieuw huis hadden gevonden, moest hij nog wat spullen die bij zijn ouders stonden, uitzoeken. Het was een drukke week waarin hij naast de verhuizing, ook nog moest werken. Ik besloot als verrassing naar zijn ouders te gaan om alvast te helpen. In één van de lades vond ik een blik oude foto’s en andere oude spullen, zoals een oud rijbewijs. Niets vermoedend draaide ik het rijbewijs om, om naar de foto te kijken. Alleen daar viel iets heel anders op: zijn geboortedatum klopte niet. Ik ben geboren in 1986, hij in 1984. Alleen op het document stond 1974 - een verschil van maar liefst tien jaar.”

Tien jaar ouder

“Ik heb wel tien minuten naar het rijbewijs gestaard. Ik snapte er niks van: hoe kan dat nou? Uiteindelijk besloot ik Bram op te bellen, maar voordat ik überhaupt kon uitleggen wat er aan de hand was, begon hij al te schreeuwen. Volgens hem had ik absoluut niet zonder te overleggen zomaar naar zijn ouders moeten gaan om door zijn oude spullen te neuzen. Ik probeerde hem uit te leggen dat ik hem wilde helpen met spullen inpakken. Maar hij was niet voor rede vatbaar.”

“Thuis confronteerde ik hem met zijn leugen. Hij voelde zich als een kat in het nauw en begon allemaal smoesjes te verzinnen. Het lag eigenlijk vooral aan mij, omdat ik niet naar zijn leeftijd had gevraagd. Hij zei dat ik beter had moeten weten en dat ik zelf zo dom was om daarin te geloven. Ik wist dat hij opvliegend was, maar dit overtrof alle ruzies. Volgens hem was alles mijn schuld. Ik zei tegen hem dat hij het uit kon zoeken. Ik was er zo klaar mee. Op het moment dat ik mijn spullen wilde pakken om te vertrekken, werd het hem ineens heet onder zijn voeten en ging hij zijn excuses aanbieden.”

Een web van leugens

“Uiteindelijk kwam het erop neer dat hij dacht dat het leeftijdsverschil te groot zou zijn. Hij was bang mij te verliezen. “Dat snap ik ook wel”, zei ik tegen hem. “Maar hoezo besloot je daar vijf jaar lang over te liegen?” Hij vond dat ik me niet zo aan moest stellen en schilderde het vooral af als een leugentje om bestwil. Ik heb er best even aan moeten wennen. Een leeftijdsverschil van twee of twaalf jaar is toch wel een behoorlijk verschil. Ik wilde hem nog vergeven, maar uiteindelijk bleek dat ‘leugentje om bestwil’ het begin te zijn van een lange reeks leugens. Hij loog blijkbaar over alles: zijn leeftijd, zijn opleidingen, zijn werk, maar ook vaak over waar hij uithing en met wie. De man waar ik op verliefd was, bestond eigenlijk niet.”

“Het beëindigen van de relatie had een behoorlijke nasleep waarin hij zijn ware aard liet zien. Zo’n leuke en charmante man was hij achteraf toch niet. Inmiddels zijn we twee jaar verder en gelukkig laat hij me nu eindelijk met rust.”

