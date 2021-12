Raarste ruzies: “Om een kinderverjaardag sprak mijn schoonmoeder maandenlang niet met ons”

Femke: “Mijn schoonmoeder en ik hebben nooit goed met elkaar overweg gekund. Maar drie jaar geleden kregen we zo’n ruzie dat ze ons maandenlang links liet liggen. En dat allemaal om een kinderverjaardag...

Mijn schoonmoeder is op 18 maart jarig en mijn jongste zoontje op 20 maart. Toen mijn zoontje drie werd, viel zijn verjaardag op een dinsdag. We besloten het te vieren op de zondag ervoor, op de verjaardag van mijn schoonmoeder dus. Wij zagen daar geen problemen in. Mijn schoonmoeder besteedt doorgaans weinig aandacht aan haar eigen verjaardag. Ze laat haar kinderen vaak ’s ochtends op de koffie komen. Het feestje van mijn zoontje kon daarom prima aan het einde van de middag gevierd worden, dachten wij.

Toen ik haar via de app uitnodigde voor het feestje, ontving ik geen reactie. Ik dacht daar toen nog niks van. Totdat ik een paar dagen later van mijn schoonzus hoorde dat ze zwaar beledigd was. We hielden geen rekening met haar, en haar verjaardag moest om haar draaien, had ze tegen mijn schoonzus gezegd. Mijn mond viel open van verbazing. Ik besloot mijn schoonmoeder diezelfde avond nog te bellen. Als ik haar zou uitleggen dat de feestjes prima allebei konden die dag, zou ze vast bijdraaien. Maar nee, met verheven stem vertelde ze me dat ze haar verjaardag ook in de middag wilde vieren en dat ze het niet vond kunnen dat er niet was overlegd.

Uiteindelijk vonden de feestjes gelijktijdig plaats. Wij zijn niet naar haar geweest, en zij kwam niet naar de verjaardag van ons zoontje. Woest was ik dat ze haar kleinzoon de dupe liet worden van haar eigen verbolgenheid. Ze vierde haar verjaardag ieder jaar ’s ochtends en nu ineens moest het per se ook in de middag plaatsvinden. Ik weet zeker dat ze dat expres deed, om moeilijk te doen. Uiteindelijk hadden we maandenlang geen contact, omdat zij boos bleef. Inmiddels zien we elkaar weer, maar als ik aan deze ruzie terug denk, voel ik mijn bloed weer koken.”

