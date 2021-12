Rachel Hazes: “Monique en André hebben geen relatie met elkaar”

Rachel was dinsdag aanwezig bij de eerste repetitiedag van de musical Hij gelooft in mij. RTL Boulevard mocht haar een aantal vragen stellen en kon het niet laten om ook even naar de gezondheid van André te vragen en zijn relatie met Monique.

Rust voor familie

Rachel hamert er vooral op dat zij en André rust willen hebben. “Ik denk dat dit voor André zijn verwerking en therapie het allerbelangrijkste is. Dus nogmaals, ik hoop dat iedereen dat respecteert.” Rachel bevestigt dat André momenteel nog steeds bij haar woont. Het gaat volgens haar ‘hartstikke goed’ met hem.

“Geen relatie”

Als de reporter haar vraagt naar de Sinterklaasfoto’s van Monique waarop André ook te zien was en hint op een eventuele hereniging, reageert Rachel ontkennend. “Ik denk dat iedereen het logisch vindt dat een vader naar zijn kind gaat. Daar wordt dan helemaal hysterisch over gedaan maar ik vind het normaal dat een vader zijn zoon bezoekt. Er is geen relatie, alleen een vader-zoon relatie”, aldus Rachel.

Het liefdesleven van Rachel is minstens net zo bewogen als die van haar zoon:

Bron: RTL Boulevard