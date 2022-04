In 2017 gaat Rachel door een diep dal. “Het emmertje zat vol”, zo omschrijft ze het zelf. Op dat moment spelen er verschillende dingen in haar leven die bij elkaar voor ‘heel veel verdriet’ zorgen. “Heel veel onmacht. Ik heb heel veel strijd moeten leveren. Onbegrip. En ik had natuurlijk op dat moment een moeizame relatie met mijn zoon André. Daar ging ik wel echt kapot aan.”

Engeltje op schouders

Voor Rachel voelde het op dat moment dan ook alsof er geen andere uitweg was dan uit het leven te stappen. “Ik heb het helemaal gepland. Een afscheidsbrief geschreven. Weken van tevoren heb ik een mes gekocht.” Gelukkig mislukt de zelfmoordpoging. Rachel is er heilig van overtuigd dat ze een engeltje op haar schouders had. “Ik denk dat Dré dacht: wegblijven, ik wil jou helemaal nog niet boven hebben!”

Rachel Hazes: “Het interesseert me helemaal niks meer”

Rachel besluit professionele hulp te zoeken en inmiddels gaat het weer stukken beter met haar. “Wat ik heb gehad in 2017, noem ik toch een beetje ziek zijn. Na mijn ziekte ben ik heel erg de kleine dingen gaan waarderen: een vogeltje dat fluit, het zonnetje dat schijnt. Natuurlijk, vroeger was het allemaal aanzien met een mooie klok om je pols en een mooie tas. Ik zal je vertellen: het interesseert me helemaal niks meer.”

Gelukkig heeft Rachel veel lieve vrienden om haar heen, waaronder Rosanna Kluivert:

