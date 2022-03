In RTL Boulevard vertelde Bridget Maasland dat ze Rachel heeft gesproken over de geruchten en dat zij heeft laten weten dat er absoluut helemaal niets waar van is. Ze verwijst het gerucht volgens Bridget naar ‘het land der fabelen’. “Ze doet wel mee aan het programma BN’ers in het ziekenhuis hé, dus waarschijnlijk is ze daarom daar gespot.”

Geen behoefte aan nog een zwangerschap

Volgens Bridget ziet Rachel zich absoluut niet nog hoogzwanger op deze leeftijd en heeft ze bovendien drie hartstikke leuke kinderen bij (kinderen van Klaas) én gaat ze ook nog eens hartstikke goed met zijn ex. “En ik denk dat ze het daar lekker bij laat”, aldus Bridget.

Rachel en Bridget

Dat Rachel specifiek tegenover Bridget wil reageren op de geruchten, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de twee nog steeds op goede voet met elkaar staan. Bridget ging eerder een tijdje met de zoon van Rachel, André Hazes, en sindsdien zijn de twee goede vriendinnen.

Bron: RTL Boulevard