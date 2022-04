AMSTERDAM - Rachel Hazes op de eerste repetitiedag van Hij Gelooft in Mij. De musical over het leven van Andre Hazes komt terug in de Nederlandse theaters. ANP KIPPA SANDER KONING Beeld ANP / ANP

Rachel Hazes sneert via Instagram Stories naar ‘ex’ Klaas Otto

Het leek even – met de nadruk op ‘even’ – heel dik aan tussen Rachel Hazes en No Surrender-oprichter Klaas Otto. Twee weken na het Holland zingt Hazes-concert waar ze zoenend werden gespot, waren de twee echter alweer exen van elkaar. Al komt de weduwe van André daar nu via haar Instagram Stories op terug.