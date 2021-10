‘Radar’ trekt ‘onschuldig kruidenmiddel’ van Giel Beelen in twijfel

In het televisieprogramma Radar was maandagavond veel aandacht voor Giels Shambala. Voor 40 euro koop je een flesje van nog geen 5 milliliter in de webshop van de radio-dj. Shambala is volgens de informatie die op die site te vinden is ‘een natuurlijk kruidenpreparaat op basis van caapi en bobinsana met als doel je hart te openen en verbinding te vinden met het al. Beide ingrediënten komen uit het Amazonegebied. Daar worden ze door de lokale bevolking onder leiding van de sjamaan op een duurzame manier in het wild verzameld.’

Tikkende tijdbom

Dat klinkt allemaal heel onschuldig, maar dat is het volgens experts in het tv-programma totaal niet. Thomas Dorlo, farmacoloog bij het Nederlands Kankerinstituut noemt het zelfs “redelijk schandelijk” en “een tikkende tijdbom”. Hij vertelde in het programma dat het product een serotonineshock kan veroorzaken. Hij legde daarover uit: “Je verkoopt dit middel als kruidenpreparaat, maar het is gewoon vergelijkbaar met een antidepressivum. Daarnaar is echter jaren onderzoek gedaan. Je krijgt het alleen op recept van een arts.”

Ook hoogleraar voeding Renger Witkamp is het daarmee eens: “Bobinsana en caapi zijn de populaire namen. Potentieel is deze combinatie gevaarlijk, want je hersenen ontsporen als het ware. Als het aan mij zou liggen, zou je zo’n product moeten verbieden. Misschien moeten er eerst ongelukken gebeuren. Ik zou zeggen: koop dit niet, want dit is geld-uit-de-zak-klopperij.”

Antidepressivum

Omdat het heel onduidelijk is wat de exacte hoeveelheden van deze potentieel gevaarlijke stoffen in de aangeboden druppels zijn, kan het heel gevaarlijk zijn. “Bij een antidepressivum is goed gekeken naar hoeveel je moet nemen”, legt Thomos Dorlo uit. “Maar bij dit product heb je geen flauw idee welke dosering je aan het nemen bent. Er lijkt wel een antidepressieve werking in te zitten.” Witkamp voegt daaraan toe: “Als het echt is dat je tot jezelf komt en je conflicten worden opgelost bij het innemen van het product, dan hebben we hier te maken met een stof die je moet classificeren als drugs. Als het niet die uitwerking heeft, dan heb je voor 40 euro vijf milliliter van een of ander goedje gekocht.”

Reactie Giel

De radio-dj reageerde wat geïrriteerd op de kritische vragen van Radar. “Ik vind het echt tof dat jullie hier aandacht aan besteden, maar wat denk je? Dat ik een product ga ondersteunen dat echt gevaarlijk is? Natuurlijk niet”, waren de woorden waarmee hij de discussie eindigde.

Bron: Radar