Hermafrodiet is een term die wordt gebruikt voor tweeslachtigheid, wanneer iemand zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken laat zien. Een andere term hiervoor is intersekse. Vaak wordt voor kinderen die als intersekse worden geboren, door ouders en artsen een keuze gemaakt over het geslacht. Zij krijgen een operatie en hormonen om met enkel mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken door het leven gaan. Zo ook bij Raven, bij wie na de geboorte werd gekozen voor het vrouwelijk geslacht, zonder dat Raven daar zelf iets over te zeggen had. Dat Raven als hermafrodiet geboren was, werd hen nooit verteld.

Hermafrodiet

Halverwege de twintig kwam Raven er per toeval achter, vertelt hen in Zomergasten. “Ik heb altijd gedacht dat er iets mis met me was”, vertelt Raven aan Janine over de tijd voordat hen ontdekte hermafrodiet te zijn. Toen hen vanwege een ex met lange nagels naar de gynaecoloog moest, kwam het hoge woord eruit. “Hij zei: ‘Ik wil je graag onderzoeken, want ik heb nog nooit een hermafrodiet in mijn stoel gehad’”, vertelt Raven. “Ik wist meteen wat hij bedoelde. Er vielen zoveel kwartjes: dat is wat ik ben.”

Anders voelen

Raven vertelt hoe hen nooit ongesteld werd. “Dan werd er altijd gezegd: er is iets met je eierstokken. Maar er is nooit duidelijk gezegd wat er aan de hand is.” Omdat de dokter na Ravens geboorte besloot dat hen een meisje moest worden, heeft Raven een lange tijd van hun leven op die manier geleid, terwijl hen zich nooit zo voelde. “Ik heb daar altijd tegen moeten vechten. Dat paste nooit, het voelde niet goed.” Maar een jongen voelde Raven zich ook niet. “Er was geen internet, ik kon er niks over opzoeken. Ik wist niet dat het bestond”, zegt de Zomergast.

Raven vertelt dat hen zich daarom lang een buitenbeentje voelde. “Ik was er maar vanuit gegaan dat er niemand was zoals ik, terwijl dat natuurlijk wel zo is.”

Bron: Zomergasten.