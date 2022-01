Reactie Ali B op ‘BOOS’: “Geen seksuele relatie gehad met kandidaten”

In de veel besproken uitzending van BOOS over de schandalen bij de talentenjacht werden heftige verhalen verteld. Een aantal van deze verhalen gingen over coach Ali B. Eén oud-deelneemster zou door Ali B zijn verkracht en heeft hiervoor aangifte gedaan. Met een vervormde stem vertelt ze hierover in de uitzending. “Hij kwam vlak naast me zitten en begon me, uit het niets, te zoenen. Op dat moment voelde ik me in zo’n positie dat hij zo machtig was in vergelijking tot mij, dat ik dacht: ‘Dat wat jij wil, dat moet nu gebeuren’. Daardoor liet ik over me heenkomen wat hij van plan was met mij. Daarna ben ik verstijfd, en heeft hij seks met mij gehad.”

De aangeefster is niet de enige vrouw die Ali B beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het OM meldde dat er twee aangiftes tegen Ali B zijn gedaan en in het programma deden verschillende vrouwen anoniem een boekje open. De rapper deed volgens hen beloftes over roem, nam de jonge vrouwen mee naar zijn huis of zijn kleedkamer en begon plotseling te zoenen en aan de vrouwen te zitten.

Nooit een seksuele relatie gehad met een kandidaat

Eerder ontkende Ali B alles al in een statement op Instagram. Ook reageerde de vrouw van Ali B al op alle commotie rondom haar man. Nu na de uitzending van BOOS komt de rapper met een nieuwe verklaring.

“De verhalen van deelnemers over wat zij hebben ervaren vind ik heftig en schokkend. Ook mij was dit niet bekend”, begint hij, maar de coach blijft bij zijn standpunt. “Zelf blijf ik erbij dat ik mij bij The voice of Holland nooit schuldig heb gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Nooit heb ik enige seksuele relatie met een kandidaat gehad of gezocht.” Hij ontkent daarentegen niet dat hij de afgelopen tien jaar wel affaires heeft gehad. “Maar nooit maakte ik mij schuldig aan machtsmisbruik, laat staan aan enig strafbaar feit.”

Sterker uitkomen

“Er liggen nu twee anonieme aangiftes die met veel spektakel als nieuws worden gebracht. Dat is onterecht”, gaat hij verder. Hij kan het bijna een trial by media noemen, zegt hij. “Ik kan mij hier niet publiekelijk tegen verweren.” Toch staat voor hem vast dat het Openbaar Ministerie (OM) zal moeten besluiten tot seponering. Hij geeft nogmaals aan dat hij zich niet heeft schuldig gemaakt aan wat hem in de aangiftes wordt verweten. “Er is daar ook geen enkele aanwijzing voor”, schrijft hij. “Ik heb alle vertrouwen dat het OM dit op een zuivere manier zal afdoen, waardoor ik mij van deze verdenkingen zal kunnen bevrijden. Tot die tijd zal ik dit doorstaan. Ik zie dat maar als een beproeving waar ik sterker uit tevoorschijn zal komen.”

