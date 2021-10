Reacties op ‘Jochem in de wolken’ lopen enorm uiteen

De eerste aflevering trok 611.000 kijkers en de reacties zijn nogal wisselend.

Natuurliefhebber

In een luchtballon vaart Jochem over vier van Nederlands mooiste en meest waardevolle natuurgebieden. Vanuit vogelperspectief neemt hij de kijkers vol enthousiasme mee in zijn verwondering over de schoonheid en diversiteit van Limburg, Friesland, het Waddengebied, de Biesbosch en de Veluwe.

Met zijn aanstekelijke passie en humor beschrijft hij op een unieke manier het landschap én de bewoners. En dat kan hij als geen ander, aangezien hij groot natuurliefhebber en fanatiek vogelaar is.

Aanstekelijk enthousiasme

Jochem is letterlijk en figuurlijk in de wolken, want hij is overal méga enthousiast over. En dat kunnen de meeste kijkers enorm waarderen. “Jochem moet televisie blijven maken. Wat een aanstekelijk enthousiasme. En gek genoeg veel rust. Prachtig”, laat een kijker op Twitter weten. Anderen kunnen dat alleen maar beamen. “Wat ben jij verschrikkelijk goed in een luchtballon boven Limburg. Je verhalen zijn prachtig en jij aanstekelijk enthousiast. Geweldig!”, klinkt het verder.

Wat een prachtige beelden en mooie verhalen. Heerlijk programma. #jochemindewolken #jidw — Cynthia van der Linden (@Cyntski) 15 oktober 2021

#jochemindewolken een groter contrast is niet mogelijk … de rust van een ballonvaart in combinatie met Jochem! 🤣 Mooi programma! 👍 — Just Spoor (@justspoor) 15 oktober 2021

Wat een heerlijk programma hebben jullie gemaakt. Het hele scala komt voorbij qua gevoel. Vrolijk ontroerende verwondering dekt de lading wel geloof ik. Prachtig. #jochemindewolken — fransje naessens (@fransjenaessens) 16 oktober 2021

Wat ben jij verschrikkelijk goed in een luchtballon boven Limburg @jochemmyjer. Je verhalen zijn prachtig en jij aanstekelijk enthousiast. Geweldig! 🤩#JochemInDeWolken pic.twitter.com/QELzeDTzjc — Jacco (@JaccoHeijblok) 15 oktober 2021

In een luchtballon met registratiecode PH-CDA varen als je programma wordt uitgezonden door de #EO. Ik moest lachen.

Maar serieus: Jochem moet tv blijven maken. Wat een aanstekelijk enthousiasme. En gek genoeg veel rust. Prachtig!#JIDW #JochemindeWolken — Bas van der Heide (@MRbazzeman) 15 oktober 2021

Twee minuten @jochemmyjer In De Wolken gezien - waarin hij vanuit een luchtballon de Nederlandse natuur bewondert - en al meteen verkocht. Zo prachtig, mooi, innemend, bevlogen.

En hij was nog niet eens opgestegen! 🥰

Kijk het (terug)!#jochemindewolken #jidw #npo1 — Webkim 🏃‍♀️ (@Webkim) 15 oktober 2021

Doodmoe

Toch is niet iedereen zo positief over het nieuwe programma van de cabaretier. Een paar kijkers worden gillend gek van zijn gebabbel. “De piloot van deze luchtballon is kapot na deze vlucht. En ik ook. Mijn god!”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Net de laatste vijf minuten gezien, nu al doodmoe van zijn geklep.”

Kan Jochem voortaan beneden blijven wachten? Of anders gewoon z’n mond houden? Net de laatste 5 minuten gezien van #jochemindewolken… nu al doodmoe van zijn geklep. — MirandaGonggrijp (@MiranGonggrijp) 15 oktober 2021

De piloot van deze luchtballon is KAPOT na deze vlucht. En ik ook! Mijn God 😱 #Jochemindewolken pic.twitter.com/FVrXJYgaSW — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) 15 oktober 2021

Leuk, maar wat is die man druk zeg. Tegen het irritante aan. #jochemindewolken — Christiaan_F2010 (@ChristiaanF2010) 15 oktober 2021

Jochem in de wolken is een vierdelige EO-serie en wordt wekelijks uitgezonden op vrijdagavond om 21.30 uur op NPO 1.

Bron: Jochem in de wolken, Twitter.