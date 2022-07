“Van mijn twaalfde tot mijn achttiende heb ik de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. In 2015 was het plan om dat weer te doen, samen met mijn dochter. Maar na een training vond zij het welletjes, het was toch eigenlijk best ver. Ik besloot de Vierdaagse toch alleen te gaan lopen. Of nou ja, alleen... Je loopt met 45.000 andere wandelaars. Met een van hen had ik wel een héél leuke klik.

Ontmoeting bij het rustpunt

Op de tweede dag kwam ik aan bij een rustpunt in Wijchen van Matchis, de stichting waarvoor ik liep. Even wat eten en wat drinken, voordat ik de route van die dag af zou maken. Daar kwamen we elkaar tegen. Ik kende Jacques al vaag, onze zoons hadden een aantal jaar daarvoor samen gevoetbald. Toentertijd zaten we allebei nog in een relatie, dus van meer dan wat oppervlakkige gesprekken kwam het destijds niet.

Nu kwamen we elkaar dus weer tegen. Jacques zou eigenlijk ook samen met zijn zoon lopen, maar door een uitwisseling in het buitenland kon dat niet doorgaan en liep hij ook alleen. We herkenden elkaar en raakten aan de praat. Hij zat middenin zijn scheiding, dat had ik anderhalf jaar daarvoor ook meegemaakt. Ik begreep zijn situatie dus heel goed en hij had veel aan mijn ervaringen. We hadden een leuke klik en besloten die dag samen verder te lopen. We liepen op hetzelfde tempo en hadden het heel gezellig. We hadden serieuze gesprekken, maar we hebben ook veel gelachen. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar ik vond Jacques wel meteen heel erg leuk. Zo leuk dat we uiteindelijk tweeënhalve dag samen hebben gelopen. We hebben tijdens het wandelen zo veel met elkaar gepraat. Je sleept elkaar ook door de moeilijke momenten heen en leert elkaar daardoor meteen heel goed kennen.

Rebecca en Jacques tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in 2015 Beeld privébeeld

Contact na de Nijmeegse Vierdaagse

Nadat we samen over de finish kwamen, hebben we nog een drankje gedronken om de Vierdaagse af te sluiten. Daarna zijn we allebei onze eigen weg gegaan. Ik bleef in de dagen en weken daarna maar denken aan de leuke tijd en mooie gesprekken die we hadden gehad. Ik kon die kriebels in mijn buik toch niet negeren? Ik nodigde hem uit voor een drankje. Dat was het eerste contact sinds we op de Vierdaagse afscheid hadden genomen. Gelukkig was het wederzijds; ook hij had tijdens het wandelen gevoelens voor mij gekregen. De vonk was daar overgeslagen.

Samen lopen

We zijn nog steeds net zo verliefd en gelukkig met elkaar als direct na onze ontmoeting, nu zeven jaar geleden. We hebben allebei onze eigen woning in Nijmegen, dat latten werkt voor ons goed. Het jaar na onze ontmoeting hebben we de Vierdaagse meteen weer samen gelopen en dat doen we nog steeds. Het blijft bijzonder om samen zo’n prestatie te verrichten, want dat is de Vierdaagse toch wel echt.

Tijdens het wandelen hebben we veel mooie gesprekken. We hebben lol met elkaar, maar delen ook de zware momenten. Je bent echt op elkaar aangewezen en bent er voor elkaar. Die week slapen we ook altijd samen, het is fijn om dan voor elkaar te kunnen zorgen. Als we op de laatste dag het laatste stuk op de Rijksweg lopen en heel veel bekenden langs de weg zien staan, is het echt genieten.”

