Deze peren pavlova met hangop en rode bessen is een indrukwekkend nagerecht waar je de nodige oeh en ah’s mee vergaart. Een pronkstuk op de gedekte tafel. En nog echt lekker ook.

Dit heb je nodig voor de peren pavlova: Voor de pavlova • 175 ml eiwit (circa 5 eiwitten à 35 g), op kamertemperatuur • 250 g fijne suiker • 1 tl maïzena • 1 ¼ tl blanke azijn Voor de stoofpeertjes • 1½ kg stoofpeertjes • 2 flesjes rodebessensap (à 0,25 l) • 100 g suiker • 2 anijssterren • 1 kaneelstokje • 3 kruidnagels • 1 vanillepeul, merg eruit geschraapt (gebruik dit voor de vulling) • 125 g rode bessen, ter garnering Voor de vulling • 250 mascarpone • 1 vanillepeul, alleen de merg • 150 g hangop • 60 g poedersuiker Extra • bakpapier • mixer • pedaalemmerzak Bereidingstijd: ca. 1 uur | Bak- en afkoeltijd: ca. 4 uur | Vega

Bereiding van de peren pavlova:

Teken een cirkel van 20-22 cm diameter op een vel bakpapier. Leg met de betekende kant naar onderen op de bakplaat.

Verwarm de oven voor op 140 °C.

Mix in een brandschone, ontvette kom de eiwitten tot stijve pieken.

Voeg de suiker in delen toe, mix ­telkens circa 3 minuten voor je het volgende deel suiker toevoegt. Klop tot alle suiker is opgelost, het schuim stevig is en glanst.

Voeg de maïzena en azijn toe en klop nog 3 minuten door.

Schep de meringue binnen de cirkel op de bakplaat en vorm her en der pieken. Plaats in het midden van de oven en schakel na 10 minuten terug naar 100 °C.

Bak nog ½ à 1 uur en schakel dan verder terug naar 85 °C, zet de oven op een kiertje met een houten pollepel ertussen en laat de pavlova nog 2 uur verder drogen. Zet de oven uit en laat nog een ½ uur met de deur op een kier koelen.

Haal de pavlova dan uit de oven en laat helemaal afkoelen. Bewaar in een schone pedaalemmerzak en knoop die luchtig om de pavlova dicht, zodat er geen vocht uit de lucht bij komt.

Maak ondertussen de stoofpeertjes: schil de ­peertjes met een dunschiller en zet ze in een ruime pan met het bessensap en de suiker. Vul eventueel aan met wat water tot ze net onder staan. Voeg ook de specerijen en de lege vanillepeul toe (in een groot thee-ei of kruidenzakje) en breng aan de kook. Laat zachtjes 1 uur koken.

Haal de peertjes met een lepel uit de pan, zet ze rechtop in een schaal en laat afgedekt afkoelen.

Vis ook de specerijen en de lege peul uit het kookvocht – zeef het eventueel. Kook het vocht in tot de helft of een derde deel overblijft en een dunne siroop is geworden. Door het afkoelen dikt het nog iets in.

Maak tot slot de vulling: klop de mascarpone los met het vanillemerg. Voeg dan de hangop en suiker toe, en klop tot het mooi stevig is.

Leg de pavlova voorzichtig op een mooie schaal en verdeel er de roomvulling over. Zet de stoofpeertjes rechtop in de room en verdeel er her en der wat rode bessen tussen. Bedruppel met de siroop – en serveer direct.