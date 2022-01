Rechter beslist: rechtszaak tegen prins Andrew gaat door

Giuffre beschuldigt prins Andrew ervan dat hij haar meerdere keren seksueel heeft misbruikt toen ze nog maar 17 jaar oud was. De vrouw zou als tiener één van de slachtoffers zijn geweest van Jeffrey Epstein, die haar vervolgens voor seksuele handelingen ‘uitleende’ aan Andrew. De Britse prins ontkent de aantijgingen en zei eerder zelfs in een interview dat hij haar nog nooit had ontmoet, ondanks het feit dat de twee op meerdere foto’s samen te zien zijn.

Verschillende pogingen om te dwarsbomen

Giuffre besloot vorig jaar om Andrew alsnog aan te klagen. Hij en zijn advocatenteam deden echter hun best om een rechtszaak te voorkomen. Zo haalden ze het feit aan dat Giuffre in 2019 al een schikking heeft getroffen met Jeffrey Epstein, waardoor het ‘niet gerechtvaardigd’ zou zijn om hem voor de rechter te roepen. Ook stelden ze dat de rechtszaak niet rechtsgeldig was, omdat deze is aangespannen in de Verenigde Staten, terwijl Giuffre in Australië woont.

Deze pogingen zijn allemaal voor niks geweest, want de rechtszaak gaat nu dus gewoon door. Voor koningin Elizabeth zal het ongetwijfeld een grote nachtmerrie zijn, aangezien dit betekent dat haar zoon zich moet gaan verantwoorden en eventuele schadevergoeding moet gaan betalen.

