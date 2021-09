Rechter beslist: tóch omgangsregeling voor de hond van Frank en Rogier

Rogier mag Coco, die bij Frank woont, twee keer per week ophalen.

Hondjes verdeeld

Toen Frank en Rogier uit elkaar gingen, kreeg Frank hondje Coco en nam Rogier hondje Brownie mee. Rogier miste Coco echter zo erg, dat hij besloot om bij de rechter een omgangsregeling aan te vragen. De rechter heeft hem nu in het gelijk gesteld.

Zielig voor Coco

Frank laat aan Shownieuws weten dat hij niet had verwacht dat Rogier gelijk zou krijgen. “Eigenlijk vind ik het zielig voor de hond, maar ik snap wel dat Rogier het wil. Het enige vervelende is dat deze afspraak maar tijdelijk is, want het geldt tot de scheiding is uitgesproken. En dat zal wel binnenkort gebeuren. Hij moet wel snel handelen, wil hij de hond zien. Bovendien ga ik binnenkort naar Frankrijk en dan is de hond hier niet.”

Behoefte aan rust

Als het aan Frank ligt is de scheiding zo snel mogelijk afgerond, zodat hij en Rogier weer verder kunnen met hun leven. “Eerlijk gezegd had ik dat al eerder verwacht, want ik heb daar een beetje haast achter gezet. Zulke dingen mogen niet te lang duren. Nou heeft hij weer gedreigd met een kort geding, misschien bedenkt hij morgen weer wat. Ik wil rust in mijn leven hebben.”

Bron: Shownieuws