Wel hoort hier een kanttekening bij: de storing van donderdag zorgt ervoor dat het aantal positieve tests groter is uitgevallen.

Alsnog een record

Door deze storing was het aantal meldingen van donderdag namelijk niet compleet. Die dag werd wel al een recordaantal positieve test gemeld, namelijk 24.700. Dat aantal was waarschijnlijk groter. Die meldingen zijn vrijdag alsnog meegenomen. Het is niet bekend om hoeveel nameldingen het precies gaat.

Omikronvariant

Het is de derde dag op een rij dat er een recordaantal positieve tests zijn. In totaal zijn 150.409 mensen de afgelopen zeven dagen positief getest op het coronavirus. De kans is groot dat dit met de omikronvariant te maken heeft. Deze variant verspreidt zich makkelijker.

Daling in de ziekenhuizen

Gelukkig nemen de cijfers in de ziekenhuizen wel af. Het aantal coronapatiënten daalde met 25 naar 1516, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze patiënten liggen er 409 op de intensive care, de rest ligt op de verpleegafdelingen. Het LCPS had de daling zien aankomen, maar verwacht weer een stijging halverwege januari.

In de afgelopen week zijn 141 mensen aan het virus overleden. Dat is gemiddeld zo’n twintig per dag. Dit is het laagste aantal sinds 5 november.

Bron: NU.nl