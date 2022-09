Harry de Winter - tentoonstelling Beeld PETRONELLANITTA

Rectificatie: op déze datum kun je de tentoonstelling ‘Out of the Box’ van Harry de Winter zien

Tot onze spijt hebben we bij het interview met Harry de Winter en Yvonne van den Hurk in Libelle 41 de verkeerde informatie over de tentoonstelling ‘Out of the Box’ geplaatst.