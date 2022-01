Reddingsbrigade aan boord bij André en Janny in Denkend aan Holland: “Wat zijn de plannen hier?”

Het anders zo gezellige en kneuterige programma kreeg een serieuze twist.

Elfstedentocht

In het programma varen Janny en André dus de Elfstedentocht, ter ere van de tocht der tochten die dit jaar 25 jaar geleden voor het laatst verreden werd. Inclusief schaats-routekaart, stempels die zij moeten halen én een boel koek en zopie langs het water. Samen beleven André en Janny allerlei avonturen, van het zelf maken van schaatsen tot het beschilderen van dienbladen in de traditionele stijl van Hindeloopen.

Reddingsbrigade

Gisteravond leek het hele avontuur alleen bijna in de soep te lopen. André en Janny zijn net lekker onderweg vanuit Hindeloopen, de chocolademelk is pas net opgewarmd door Janny in de keuken, als er ineens de reddingsbrigade opdoemt in de verte. Eerst lijkt het duo er niet zo van onder de indruk, totdat het blijkt dat de brigade achter hén aan zit.

De brigadeboot legt overlangs aan bij de boot van André en Janny en voor ze er erg in hebben staat hun voorman bij André aan het stuur. “Wat zijn de plannen hier?”, vraagt hij streng.

Janny voor de bus

Janny weet niet hoe snel ze het een ander moet toelichten: “We varen de Elfstedentocht”, zegt ze. André komt tussendoor om zichzelf een beetje in te dekken: “Idee van Janny hoor, dit, ik heb er niks mee te maken.” Janny: “Haha, ja, en dit stuk hoort bij een deel van de alternatieve route. Doen we iets verkeerd?” Ze lacht, maar er klinkt toch iets zorgelijks in haar stem.

"Sterker nog”, begint de brigadier, “ik vind dat jullie het hartstikke goed doen!” Opgelucht halen André en Janny adem. “Ja, want jullie dragen zwemvesten. Dat lijkt voor jullie misschien vanzelfsprekend...” Maar de brigadier krijgt de kans niet om uit te praten. André zet namelijk gelijk Janny behoorlijk voor het blok: “Nou, Janny was er tegen hoor! Die vond ze niet sexy.”

Noodzakelijk

De brigadier lacht: “Nee, ik heb nog van niemand gehoord dat ze ze wél sexy vonden. Maar je ziet dus ook dat heel veel mensen ze daarom achterwege laten, maar daardoor hebben sommige situaties een fatale afloop.” Janny schrikt daarvan en pakt haar vest nog even goed vast: “Het water is natuurlijk ook steenkoud nu, toch?” “Ja", zegt de brigadier, “als je nu te water raakt houd je het maar een paar minuutjes vol voordat je je bewustzijn verliest. Dan blijf je dus gelukkig drijven door je vest, en kunnen we nog helpen.”

Eind goed, al goed

André komt wat lucht in de situatie brengen: “Nou Janny, je ziet het wel hè. Jij gaat varen en gelijk cirkelen de brigadeboten om ons heen", doelend op de twee boten die hun eigen boot al een tijdje volgen nu. Janny lacht en is zichtbaar blij dat ze tóch haar vest maar heeft aangetrokken. Veilig en wel maken Janny en André hun etappe vol gezelligheid, muziek en gelach af.

Nog maar een paar steden te gaan en dan zit dit seizoen van Denkend aan Holland: de Elfstedentocht er al weer op. Wat de kijkers betreft mag het einde van het seizoen nog wel even duren:

Wat is het toch een hilarisch stel samen, Jenny en André. #denkendaanholland

De lachspieren hebben de training weer gehad.

Slaap lekker jullie! — Margot Lantinga 😷🍀 (@margotlantinga) 9 januari 2022

Heerlijk, André die Janny plaagt als de reddingsbrigade aan boord komt.



“Janny, jij was tegen de zwemvesten.” #denkendaanholland — Charissa (@chariskii) 9 januari 2022

Wat heb ik weer genoten, geweldige tv en wat is Friesland mooi. Bedankt omroep Max!#denkendaanholland — Antje (@Antje36105739) 9 januari 2022

📺 #denkendaanholland Leuke zondagavond-tv. Even in m’n Friesland-geheugen graven. Ik ga nog wel eens terug 🚲 … — Denny (@aaiBoek) 9 januari 2022

Bron: Omroep MAX, Twitter.