Regel jij thuis meer dan manlief? Je bent niet de enige (én er is een term voor)

“Waarom kijk jij niet een keer op Funda?”, vraag ik bloedje gefrustreerd aan mijn vriend. We zijn op huizenjacht en daar is momenteel even geen lol aan. Na tig keer bieden en tig keer naast het net vissen, zit het me tot hier. Maar er is nog iets wat me dwars zit: namelijk dat ik vind dat ik al-les alleen doe. Ik ben degene die op Funda kijkt, de makelaar belt voor een bezichtiging, mijn hoofd breekt op een persoonlijke brief aan de verkopers en uiteindelijk het bod doet. “Het heeft geen zin om op Funda te kijken, want jij hebt toch alles al gezien”, antwoordt hij. Kortom: hij vindt het allemaal wel lekker makkelijk dat ik het doe.

Mannen en gemakzucht

Later vertel ik over dit voorval aan collega’s. Ik weet dat sommigen van hen al ontzettend lang samen zijn met hun partner en mij van wijze raad kunnen voorzien. “Ligt het aan mij of worden mannen steeds gemakzuchtiger hoe langer je samen bent?”, vraag ik ze. Wat blijkt? Het is herkenbaar en de ene na de andere anekdote wordt uit de mouw geschud. Collega E. heeft zelfs een plannetje bedacht tegen de gemakzucht van haar man: “Ik ben gewoon bewust gestopt met bepaalde taken. Die minder goed gevulde koelkast was eerst even vervelend, maar op een gegeven moment is hij het gaan oppakken.” Waarop collega I. reageert: “Dit probeerde ik ook en nu gaat de prullenbak niet meer dicht.”

Mental load

“Hier is een term voor: mental load”, laat collega T. weten. Snel beginnen we te googelen en inderdaad: er zijn tal van onderzoeken gedaan naar het fenomeen mental load, ofwel mentale last. De term staat voor het aantal verantwoordelijkheden dat je hebt binnen je huishouden en relatie en de mentale last die dat veroorzaakt.

Onzichtbare taken

Na een lange werkdag tijd maken voor de boodschappen, het huishouden, sociale activiteiten, sporten, afspraken maken: je kent het wel. En als er kinderen in het spel zijn komen daar nog eens even duizend taken bij. Je snapt het, dit gaat verder dan mijn huizenzoektocht en de prullenbak van mijn collega. Als álle verantwoordelijkheden bij jou komen te liggen, kan deze mentale last je behoorlijk uitputten. En let op: het gaat bij de term mental load ook om de onzichtbare, niet-tastbare taken die bij het dagelijks leven komen kijken.

Voorbeelden van kleine taken die óók onder mentale last vallen:

Je partner constant om hulp moeten vragen omdat hij/zij het niet zelf aanbiedt

Takenlijsten en boodschappenlijsten moeten maken ter ondersteuning van je partner

Herinneringen moeten versturen of na moeten bellen

Verjaardagen onthouden en op tijd cadeaus kopen en kaarten sturen

Dates, vakanties en feestjes plannen

Voor het hele gezin verantwoordelijk zijn voor het maken van doktersafspraken en tandartsafspraken. Maar ook voor zaken als het terugbrengen van bibliotheekboeken.

Taakverdeling

In een relatie kan de verdeling van de mental load behoorlijk scheef groeien. Soms denken wij vrouwen dat onze partners ons hierin voldoende ondersteunen, maar blijkt dat niet zo te zijn. Wanneer je je partner bijvoorbeeld constant moet herinneren om een taak te doen of om een belletje te plegen, dan is ook dat mentale last.

Psychologen waarschuwen

Wanneer je deze mentale last niet met je partner kan delen, kan dit op den duur problematisch worden binnen je relatie. Psychologen waarschuwen zelfs dat dit voor een burn-out kan zorgen. Een vergelijkbare term is emotional labor, dit werd in 1983 door emeritus hoogleraar sociologie Dr. Arlie Hochschild aangekaart, en sindsdien is de druk op vrouwen alleen maar groter geworden.

Workflow van Ragna Heidweiller

In mijn zoektocht naar mental load stuitte ik op het boek van Ragna Heidweiller: In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet). Dit boek gaat over Ragna die de taken binnen haar relatie en huishouden eerlijk met haar partner wilde delen. Dat lukte niet. Ze kwam erachter dat dit driekwart van de stellen in Nederland niet lukt. “In gesprek met andere stellen kwam ik erachter dat dit geen individueel probleem was. Ik vroeg me steeds vaker af waarom het stellen met de beste bedoelingen niet lukt om een goede verdeling te maken”, aldus Ragna. In haar boek benadrukt ook Ragna hoe belangrijk het is om ook die bovengenoemde onzichtbare taken te verdelen. Ze ontwikkelde er zelfs een workflow voor, genaamd ZPU.

“Weet dat een deel van de huishoudelijke taken en zorg niet zichtbaar is. We zorgen voor het welzijn van onze naasten door onder meer te luisteren, praten, troosten, dat zijn geen tastbare handelingen. Ook is aan elke fysieke taak een denkproces verbonden. Dat denkproces kun je onderverdelen in een workflow van drie stappen: zien, plannen en uitvoeren (ZPU). De taak is pas voltooid als ook deze stappen zijn doorlopen. Huishouden en zorg zijn niet per definitie vervelend of onrechtvaardig verdeeld. Vergeet niet dat het ook leuk en prettig is en voldoening en betekenis geeft om voor je geliefden te zorgen”, aldus Ragna. Haar boek heb ik meteen in mijn digitale winkelmandje geslingerd.

Doe de test

Tot slot kwam ik een interessante test tegen. Deze online test van de Volkskrant is speciaal ontwikkeld om erachter te komen bij wie van de twee in de relatie de mentale last het grootst is. Mijn resultaat was een eyeopener én gespreksopener. Twijfel je of de mental load binnen jouw relatie goed verdeeld is? Dan raad ik je aan om ’m ook te doen. Klik hier om naar de test te gaan.

