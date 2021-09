Regenachtige herfst? Dít is de weersvoorspelling voor oktober

Meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline heeft zowel goed als slecht nieuws. “De kans is groot dat oktober met afwisselend weer zal komen.”

Klein beetje nazomerweer

Volgens hem gaat het aan het begin van de maand helaas meer dan gemiddeld regenen. “Later in de maand, tijdens de herfstvakanties, zijn er geen duidelijke signalen meer voor een dominant weertype”, legt hij uit. Dat zal dus een afwisseling zijn van rustige droge dagen en kletsnatte herfstdagen. Gelukkig is er op de rustige dagen wel kans op een laatste vleugje nazomerweer.

Een paar uitschieters

Als we de meteoroloog mogen geloven hoeven we in ieder geval niet op regenachtige maand te rekenen. “Volgens de huidige computerberekeningen staat ons geen onstuimige en kletsnatte oktobermaand te wachten, maar ook langdurig nazomerweer ligt niet in het verschiet.” Het weer zal redelijk normaal blijven, met hier en daar een uitschieter. Tropische stormen op de Atlantische Oceaan maken de maandverwachting namelijk extra onzeker.

Natte start

In de eerste week van oktober kunnen er geregeld buien over ons land heen trekken. Overdag komt de temperatuur uit rond een graad of 16 en dat is heel normaal voor begin oktober. ‘s Nacht koelt het niet extreem af, doordat er veel bewolking is. In het midden en aan het einde van de maand zitten we vaak in het grensgebied tussen hogedrukgebieden en lagedrukgebieden. “Soms heeft de hoge luchtdruk meer invloed en dan is het rustig en droog najaarsweer met kans op mist en andere dagen verlopen kletsnat door invloed van de lagedrukgebieden.”

De verwachting is dat opgeteld over de hele maand een normale hoeveelheid regen valt. De meeste neerslag in oktober valt altijd in de kustprovincies, met ruim 100 millimeter in Noord-Holland. In het oosten en zuidoosten is het veel droger met slechts 60-75 millimeter neerslag.

Ex-orkanen

Als de restanten van een tropische storm of orkaan over Nederland trekken, levert dit langdurig winderig en nat herfstweer op. Dat is dus nog even afwachten. Laten we hopen dat zo’n oude orkaan een eind ten westen van de Britse Eilanden blijft hangen, want dan krijgen we hier in ons kikkerlandje een langere tijd een zuidenwind en daarmee zonnig en vrij warm najaarsweer.

Bron: Weeronline.