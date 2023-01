Reis je met je bankpas? Dit gebeurt er als je vergeet uit te checken

Een troost: je bankrekening wordt dan niet helemaal leeggetrokken!

Binnen 6 uur alsnog uitchecken

Sterker nog: je hoeft helemaal geen geld kwijt te raken. Je kunt namelijk binnen zes uur na je gemiste uitcheck bij NS alsnog uitchecken. Ga naar een paaltje of poortje van NS en (let op!) loop naar de uitcheckzijde en *bliep!* je probleem is opgelost.

Correctietarief of instaptarief

Lukt het niet om dit binnen zes uur te doen of reis je met een andere vervoerder? Dan wordt er een correctietarief of instaptarief gerekend. Bij de NS is dit € 20, tenzij je een abonnement hebt, lees er hier meer over. In de bus, metro of tram is dit minder, vaak € 4 (dit is te vinden op de site van de vervoerder). Was jouw rit eigenlijk goedkoper dan dit tarief? Dan kun je, als je met een OV-chipkaart of pasje van NS reist, het verschil vanaf 24 uur na het inchecken zelf terugvragen in Mijn NS of op Uitcheckgemist.nl. Zo betaal je nooit te veel geld. Maar hoe zit dat als je met een bankpas reist?

In het geval van de betaalpas

Als je met je betaalpas reist en bent vergeten uit te checken, moet je iets langer geduld hebben. Vanaf zes dagen nadat het correctietarief van je rekening is afgeschreven, kun je de gemiste uitcheck als volgt aanpassen. Ga naar je reisoverzicht op OVpay.nl. In het betaaloverzicht vind je een referentienummer. Dit nummer begint met NLOV en bestaat uit 18 cijfers. Daarnaast vind je het betaalde bedrag. Vul bij dit nummer en het bedrag het ontbrekende eindstation in. Na maximaal zeven dagen krijg je het te veel betaalde bedrag weer op je rekening gestort.

Bron: NS