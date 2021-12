Reisorganisaties komen met platform voor éigen reisadviezen

Kleurcodes

Op de site reisadvies.nu staan voor allerlei landen reisadviezen, ingedeeld in kleurcodes. Dat klinkt ons bekend in de oren, maar de kleuren van de site hebben niks te maken met de indeling zoals we die kennen van de overheid. Hij wordt namelijk gebaseerd op een eigen indeelsysteem van de reisorganisaties. Op de site wordt uitgelegd welk land welke kleur krijgt en waarom. Onder andere criteria als voldoende zorgcapaciteit en de mogelijkheid of reizigers zich kunnen verzekeren voor de reis spelen daarin mee.

Bronnen

Reisadvies.nu baseert zich voor de site op informatie van onder andere de World Health Organization (WHO) en verschillende internationale wetenschappelijke bronnen. “Omdat de overheid niks doet met onze kritiek, bieden we nu zelf een alternatief aan”, zegt initiatiefnemer Joshua van Eijndhoven tegen Linda.nl.

Recensies

Behalve de wetenschappelijke informatie wordt de site ook aangevuld door zogenaamde ervaringsdeskundigen: reizigers die in een land zijn geweest, mogen op de site achterlaten hoe ze hun reis in dat land ervaren hebben ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarbij wordt er op de site ook informatie gepresenteerd van andere reisbureaus en lokale autoriteiten.

Geen rechten

Hoewel het volgens de Autoriteit Consument en Markt nodig is dat er op een overzichtelijke manier meer informatie moet komen voor reizigers en de site van de reisbranche goed aansluit op die wens, is er wel een addertje onder het gras. Op de site wordt namelijk meermaals vermeld dat er aan de informatie geen rechten ontleend kunnen worden.

Risico’s

Dat wil zeggen dat, mocht jij in de moeilijkheden raken omdat je op reis bent gegaan op basis van de informatie van reisadvies.nu, je hen niet aansprakelijk kunt stellen. Wel geeft de website tips over reisverzekeringen die je wél kunnen beschermen voor zulke risico’s. “We vinden het belangrijk dat de reiziger zelf een afweging maakt”, zei Joshua tegen Linda.nl.

Wil je dus op reis? Check dan altijd alsnog goed de site van onze overheid, die van de lokale overheid en verzeker je als je liever geen risico loopt.

Bron: Reisadvies.nu, Linda.nl.