Relatiecrisis? Er komt een pil om je huwelijk te redden

Dat vertellen wetenschappers aan The Times.

Huwelijkscrisis? Neem een pil

Wetenschappers werken aan een pil die het mogelijk maakt om het gevoel van liefde te versterken. Het zou zomaar eens kunnen dat men over een aantal jaar een pil kan nemen om een huwelijkscrisis op te lossen.

Liefde versterken

Zo vertelt een van de wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Oxford, aan The Times dat we inmiddels genoeg weten van de neurochemie van liefde om dit middels een pil te kunnen versterken.

Chemische processen

Er liggen namelijk chemische processen in de hersenen ten grondslag aan gevoelens van genegenheid, empathie en liefde. Uit eerdere studies bleek al dat MDMA en ectasy deze gevoelens kunnen versterken. Maar er kan een pil worden gemaakt die dit werk nog veel gerichter doet.

Medicijn bij relatietherapie

Dr. Anna Machin is evolutionair antropoloog en schreef het boek Why we love. Aan The Times vertelt ze dat ze deze pil al binnen vijf jaar verwacht. Ze denkt dat het gebruikt zal worden als medicijn bij relatietherapie.

Voor het uitgaan

Maar het middel kan ook zomaar in vloeibare vorm gebruikt worden. Dan kunnen mensen het ‘in hun neus spuiten voordat ze op zaterdagavond uitgaan’, aldus Anna Machin.

Oxytocine

Als veroorzaker wordt het knuffelhormoon oxytocine genoemd. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Artsen gebruiken het hormoon nu al voor de hechting tussen moeder en kind, bijvoorbeeld om de borstvoeding te bevorderen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de werking van oxytocine bij mensen met dementie.

Echte liefde?

Een stofje als oxytocine kan ingezet worden om de sociale verbondenheid tussen twee mensen te versterken. Het zou dus kunnen werken in tijden van een relatiecrisis. Maar of je het moet willen, dat is natuurlijk de vraag. Want spreek je nog wel van echte liefde wanneer je een pil gebruikt? Dat valt te betwijfelen.

Bron: The Times