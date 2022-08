Rick Astley maakt grappige remake van hit ‘Never gonna give you up’

Dit deed hij in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij. De remake heeft alles wat de originele videoclip ook had: van Ricks iconische bewegingen, tot de set: met alle details is rekening gehouden. Medewerkers van de verzekeringsmaatschappij dienen als figuranten.

Tand des tijds doorstaan

Rick vond het fantastisch om weer de studio in te duiken: “Van de set tot de garderobe was het een fantastische trip down memory lane”, zegt hij. “Dit liedje is altijd zo goed voor me geweest en ik ben blij dat ik mag werken bij een iconisch merk dat net als het nummer de tand des tijds heeft doorstaan.”

Rickrollen

Het liedje werd lange tijd gebruikt om te ‘rickrollen’: mensen plagen met een neplink, die uitkwam bij de videoclip van Rick Astley - Never gonna give you up.

De video van de remake is op het moment van schrijven al bijna 1,2 miljoen keer bekeken.

Bron: Youtube