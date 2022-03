Rico Verhoeven maakt relatie met vriendin officieel: dít is zijn nieuwe liefde Beeld ANP / ANP

Hoewel er al een tijdje geruchten gingen dat Rico Verhoeven (32) een relatie zou hebben met Naomy van Beem (32), hield de kickbokser tot nu toe zijn lippen stijf op elkaar. Gisteravond besloot hij echter zijn relatie openbaar te maken, door samen met Naomy te verschijnen op de première van zijn documentaire Rico dream big.

Love is in the air