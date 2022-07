Rico Verhoeven springt vanaf brug op rijdende auto

Het is niet voor niets dat het personage van Rico, de special forces-officier Matteo Donner, dergelijk gevaarlijke capriolen uithaalt: hij voert, omringd door explosies, rondvliegende kogels en crashende auto’s, een eenmansoorlog in de straten en op de grachten van onze hoofdstad. Dan moet je jezelf blijkbaar weleens van grote hoogte op een bewegend voertuig werpen. Het doel van Matteo is nobel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend, die omkwam tijdens een gezamenlijke missie, redden.

AMSTERDAM - Rico Verhoeven tijdens opnames voor de internationale actiefilm Black Lotus. De Nederlandse kickbokser speelt de hoofdrol in de film van regisseur Todo Chapkanov. ANP SANDER KONING Beeld ANP / ANP

Internationaal gezelschap

Rico werkt voor Black Lotus samen met internationale acteurs als Roland Moller, Rona-Lee Shimon en Kevin Janssens. Die laatste ken je misschien nog uit de Netflix-serie Undercover. De film is naar een idee van Tad Daggerhart, aan wiens brein ook The Expendables 4 is ontsproten, en geproduceerd door Christian Mercuri, die ons Papillon bracht.

Op het witte doek

Rico timmert al even aan de weg als parttime acteur. Het resultaat van zijn inspanningen is op het moment in de bioscoop te zien; hij speelt een bijrol in de Nederlandse film Bon Bini Holland 3. In 2023 zal hij wederom op het witte doek te zien zijn. Voor dat jaar staat Black Lotus in de Nederlandse bioscopen gepland.

Bron: AD.nl