Rijst opwarmen zonder dat die uitdroogt? Déze opvallende lifehack gaat nu viral

De populaire TikTokker Emily Mariko deelt dagelijks recepten en keukentips met haar drie miljoen volgers. Onlangs deelde zij haar favoriete lunchrecept. Een heerlijke rijstbowl met zalm, die haar volgers nu massaal zelf maken.

Slimme truc

In de video deelt ze echter nog iets wat je echt wil uitproberen. De slimme manier waarop Emily haar rijst opwarmt, valt behoorlijk in de smaak. Zij doet dit namelijk op zo'n manier, dat de rijst niet uitdroogt in de magnetron, maar lekker smeuïg blijft.

Het trucje is heel simpel: leg de rijst in een bergje op een bord en leg een ijsklontje in het midden hiervan. Vervolgens warm je de rijst op de normale manier op in de magnetron en ping! Je hebt weer een heerlijke portie rijst.

Hoe werkt het?

Door het ijsklontje kan de rijst gaan stomen. Het beetje smeltwater dat van het ijsklontje af komt, wordt snel verhit door de magnetron en warmt de rijst op door die te stomen. Je zult zien dat niet het hele ijsblokje gaat smelten, en dat hoeft ook niet. Gooi dus, als je je rijst uit de magnetron hebt gehaald, het overgebleven ijsblokje gewoon weg. En voilà: je kunt genieten van een lekker bordje rijst. Of misschien probeer je wel Emily's rijstbowl met zalm?

In de video hieronder is één ijsklontje gebruikt voor een kleine portie rijst. Als je een grotere portie hebt, kun je ook prima twee ijsklontjes gebruiken!

Bron: FavorFlav. Beeld: Getty Images