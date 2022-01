Rik van de Westelaken deelt hilarisch kiekje en Edsilia Rombley zingt ons toe: zó genieten BN’ers van de jaarwisseling

Edsilia Rombley

Edsilia zingt ons vanaf het strand samen met haar gezin in een mooi, meerstemmige vorm een gelukkig nieuwjaar toe. Ze schrijft erbij dat ze dankbaar is voor al het moois dat 2021 haar gebracht heeft:

Beau van Erven Dorens

Beau is al een aantal dagen op wintersport en wenst ons vanaf daar, in een zonnig wandelkiekje, een gelukkig nieuwjaar. Scheen het zonnetje hier maar zo lekker!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Beau van Erven Dorens (@beauvaned) op 1 Jan 2022 om 7:49 PST

Vivienne van den Assem

Anders dan Beau wenst actrice Vivienne van den Assem ons in een volledige glam-outfit het beste voor 2021. Ze schrijft erbij dat ze enorm klaar is voor het nieuwe jaar en dat het belangrijk is om alle overwinningen te vieren, hoe klein ook.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door VIVIENNE (@viviennevandenassem) op 1 Jan 2022 om 7:49 PST

Rik van de Westelaken

Presentator Rik van de Westelaken deelt een hilarisch kiekje op deze nieuwjaarsdag. Met zijn 'serieuze’ blik wenst hij ons een prachtig 2022 én hij wijst ons gelijk op de start van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol vanavond. Denken jullie dat er in zijn caption nog een verborgen hint staat?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rik van de Westelaken (@rik_van_de_westelaken) op 1 Jan 2022 om 7:36 PST

Nicolette van Dam & Bas Smit

Showduo Nicolette en Bas wenst hun volgers in een waar glitter-en-lichtjeswalhalla een blij en gezond 2022. De outfits van de twee springen in het oog: Bas draagt een jasjes met allerlei vuurpijlen erop getekend en Nicolette draagt een strak, kort jurkje van een glanzende zilveren stof met stippen. Helemaal in stijl dus!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bas Smit (@bassmit) op 1 Jan 2022 om 7:44 PST

Ruud de Wild

Het was een onwijs heftig jaar voor radio-dj Ruud de Wild. Des te blijer is hij dat hij al zijn volgers een gelukkig nieuw jaar kan wensen. In het bijzonder bedankt hij zijn vriendin Olcay Gulsen en hij schrijft erbij dat hij zich er meer dan ooit bewust van is dat een jaar vol gezondheid toegewenst krijgen een héél beladen wens kan zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ruud de Wild (@ruuddewild) op 1 Jan 2022 om 7:48 PST

Bron: Instagram