Rik van de Westelaken: “Het is leuker ‘Wie is de Mol?’ te presenteren dan te spelen”

Rik was zelf ooit deelnemer en kent dus alle intriges rond het spel. Hij erkent in een interview met De Telegraaf dat hij toch liever het programma presenteert. “Het is leuker als presentator uiteindelijk, omdat je vaker mee mag. En je bent onderdeel van het complot. Ik vind het ook een heel bijzondere ervaring vind om ieder jaar weer mee te denken over hoe je het mysterie opbouwt.”

Wel zegt hij dat het programma als kandidaat ook een onvergetelijke ervaring vond.

Positief programma

Het kijkcijferkanon Wie is de Mol? heeft hem veranderd. „Het programma heeft mij de ogen geopend voor wat er nog meer is. Ik besefte dat ik altijd maar bezig was met negatief nieuws, terwijl een programma als Wie is de Mol? heel positief is. Ik kwam erachter dat mensen genoten van het programma. Ik had nog nooit gehoord, dat mensen zeiden: ’Goh, dat was een leuke uitzending van het Achtuurjournaal’.”

Finalisten zijn zaterdagavond acteur Everon Jackson Hooi, presentatrice Fresia Cousiño Arias en zangeres en actrice Kim-Lian van der Meij.

Bron: De Telegraaf