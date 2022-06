RIVM bevestigt: de nieuwe coronagolf is begonnen

Is het de vijfde? De zesde? Na tweeëneenhalf jaar corona, zijn we er wel een beetje klaar mee. Maar daar heeft covid geen boodschap aan. In de laatste zeven dagen ontving het RIVM bijna 26.500 meldingen van positieve coronatests. De week ervoor waren dat nog ‘maar’ 15.526 positieve tests.

Nieuwe coronagolf

De besmettingen zijn toegenomen in vrijwel alle regio’s en leeftijdsgroepen. Daarbij worden sneltests in de RIVM-cijfers niet meegerekend. Het echte aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger.

Niet zieker, wel besmettelijker

Vooral omikronsubvariant BA.5 viert zijn hoogtijdagen. Deze variant maakt mensen niet per se zieker, maar weet wel het afweersysteem slim te omzeilen, waardoor hij besmettelijker is. Het aantal mensen dat opgenomen werd in het ziekenhuis met corona, stabiliseerde ten opzichte van een week eerder. Maar het aantal ic-opnames van covid-patiënten steeg met 37%. Van de 268 coronapatiënten die vorige week in het ziekenhuis terecht kwamen, werden 22 patiënten doorgestuurd naar de ic.

Maatregelen en adviezen

Het R-getal staat op dit moment op 1,25, wat betekent dat iedere 100 coronapatiënten er 125 besmetten. Met zo'n R-getal is de nieuwe coronagolf zeker nog niet op zijn retour. Komen er weer maatregelen? Komt onze zomervakantie weer in het geding? In ieder geval adviseert het RIVM mensen om een herhaalprik te halen, als ze dit nog niet hebben gedaan. Vooral mensen boven de zeventig jaar, verpleeghuisbewoners, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis worden aangeraden dit te doen. Daarnaast adviseert het RIVM mensen aan een boosterprik te halen als ze dit nog niet hebben gedaan.

Bron: RIVM, Nu.nl