RIVM bevestigt: “Ventileren helpt écht om besmettingen via lucht te beperken”

Toch is ventileren niet dé oplossing, zo stellen ze. Je kunt er namelijk niet helemaal besmettingen mee voorkomen.

Onderzoek

Om tot deze conclusie te komen deed het RIVM onderzoek naar het effect van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op de zogeheten ‘aerogene transmissie’. Dit is de besmetting met het virus via kleine druppels (aerosolen) die over een grotere afstand dan anderhalve meter en een langere tijd in de lucht zweven. In vergelijking met niet-ventileren, zorgt ventileren volgens de minimale eisen die bestaan in het Bouwbesluit 2012 ervoor dat de kans op aerogene besmetting flink kleiner wordt.

Opgenomen in lijstje met basismaatregelen

Dit effect is onderzocht in verschillende binnenruimten zoals een nachtclub, kasteel, een kantoorruimte en een supermarkt. Vooral in een nachtclub of concertzaal, waar vaak veel mensen samenkomen, blijkt het ventileren het aantal besmettingen flink te verminderen. In juli van dit jaar werd ventileren ook al toegevoegd aan het lijstje met basismaatregelen. Destijds gaf het RIVM aan dat het nog niet helemaal duidelijk was in hoeverre het ook echt helpt om het aantal besmettingen naar beneden te brengen, maar toch adviseerde ze om de hele dag goed te blijven ventileren.

Blijft altijd kans op besmetting bestaan

Toch kun je met ventileren niet helemaal een besmetting voorkomen. “Ook bij heel veel ventilatie, waarbij de binnenlucht bijvoorbeeld elke twee minuten helemaal wordt ververst, blijft een kans bestaan dat het virus op deze manier wordt overgedragen,” zo staat er in het rapport.

Bron: Hart van Nederland