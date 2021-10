RIVM waarschuwt: intensive care kan deze winter weer overbelast worden

Dat meldt NOS zondagmorgen.

Overbelast

Afgelopen jaren waren de Nederlandse IC's zwaar overbelast. Door de vele opnames wegens het coronavirus was de vraag te hoog en het aanbod van ziekenhuisbedden te klein. Dit in combinatie met een personeelstekort, zorgde voor veel druk bij het zorgpersoneel en het overplaatsen van vele patiënten.

Overgeplaatste patiënten

Het RIVM vreest nu voor een soortgelijk scenario, waarin vele patiënten overgeplaatst moeten gaan worden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ziekenhuizen daarom in een brief gevraagd hoe en óf er opgeschaald kan worden naar meer bedden dan het huidige maximum van 1350 IC-bedden. Maar opschalen is volgens verpleegkundigen onmogelijk.

‘Onverantwoord en onmogelijk’

“Het is onverantwoord en onmogelijk, we zitten al in een zorginfarct. We hebben een heel hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van verpleegkundigen op de IC’s en in de rest van de zorg”, aldus Bianca Buurman, voorzitter van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) tegen NOS.

Ondenkbaar scenario

Vorig jaar lukte het wel om op te schalen naar meer bedden op de intensive care, maar dit jaar is dat volgens Buurman geen denkbaar scenario. “Er is te weinig personeel en de rest van de zorg moet nu doorgaan, die lag vorig jaar stil”.

Hulp van buurlanden

Toch is er een lichtpuntje, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “De Duitse overheid en de ziekenhuizen zijn zo nodig bereid ons opnieuw te helpen. We gaan er dan in een eerdere fase gebruik van maken dan vorige keer. We gaan dus niet eerst de Nederlandse ziekenhuizen helemaal volleggen zodat we de reguliere zorg sterk moeten afschalen”, besluit hij.

Bron: NOS