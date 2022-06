Rob de Nijs lijdt aan de ziekte van Parkinson, wat optreden voor hem steeds moeilijker maakt. Zijn vrouw, Henriëtte, reed de zanger gisteravond in een rolstoel het podium op voor zijn allerlaatste concert.

Afscheidsconcert Rob de Nijs

Het afscheidsconcert was bedoeld om zijn fans te bedanken en het eerste wat de 79-jarige zanger zei was dan ook: “Bedankt dat jullie er zijn.” Tijdens het concert zong het publiek luidkeels mee en het kippenvel stond op de armen bij het nummer Foto van vroeger. Maar vooral tijdens Malle Babbe hield de zanger zelf het niet droog. Voor het refrein begon, liepen de tranen over zijn wangen.

Tijdens het afscheidsconcert was er ook een heel aantal gastoptredens. Onder meer Claudia de Breij, Danny Vera en Trijntje Oosterhuis deden mee.

Reacties van de fans

Op social media werd er flink meegeleefd. “Beginnen met een staande ovatie is de enige opening die past”, stelt een fan op Twitter. “Prachtig mooi”, zegt een ander. En ook fans die helaas niet bij het concert aanwezig konden zijn, konden toch even aan niets anders denken, zo lieten ze weten.

Beginnen met een staande ovatie is de enige opening die past … voor het laatst Rob de Nijs 👏🏻👏🏻👏🏻 #robdenijs #ziggodome pic.twitter.com/CPRR69x88H — Bianc (@Bianc1972) 22 juni 2022

Knap hoe een broze Rob de Nijs zn fans bedankt met het allerlaatste concert. #robdenijs pic.twitter.com/CibhYtSLi9 — Henrik-Willem H⭕️fs (@HWHofs) 22 juni 2022

Twitter vraagt wat mij bezig houdt? Nu is dat even Rob de Nijs. Ik ben niet bij het afscheidsconcert. Maar heb vele concerten gezien. En hij is voor zeker meer als 35 jaar een deel van mijn leven geweest. En vandaag denk ik aan dat. Dank aan Rob. Je heb mij geholpen. #robdenijs — Joke lesman (@LesmanJ) 22 juni 2022

Eeuwigdurende kippenvel bij foto van vroeger … zo ontzettend mooi … #robdenijs #nietvoorhetlaatst pic.twitter.com/sK0zZlOi3d — Bianc (@Bianc1972) 22 juni 2022

Ontroerend mooi, die laatste keer, wat een prachtige stem #robdenijs pic.twitter.com/ZT0khgO47f — Zijtweet (@Zijmetdiecamera) 22 juni 2022

Bron: ad.nl