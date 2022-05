Romee Strijd in verwachting van tweede kindje

Het Nederlandse topmodel laat een foto zien waarop haar dochtertje Mint haar zwangere buik een kus geeft. “We zijn binnenkort met z’n vieren en ik kan niet wachten”, schrijft Romee erbij. Of het een jongen of meisje wordt, blijft nog even geheim.

Romee kreeg dochter Mint in 2020. Heel eenvoudig was het niet voor haar om zwanger te worden, omdat ze leidt aan PCOS. Ze kreeg deze diagnose nadat ze al jaren niet meer had gemenstrueerd.

Ten huwelijk gevraagd

Romee werd in januari ten huwelijk gevraagd door haar Laurens, de zoon van EO-presentator Bert van Leeuwen.

In 2018 zijn de twee ‘om praktische redenen’ al getrouwd, maar Romee droomde nog altijd van een romantisch huwelijksaanzoek. In een vlog vertelde het topmodel al eens dat zij en Laurens touwden omdat een officiële status handig is voor hun samenwerking.

“Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist”, legde het stel destijds uit.

