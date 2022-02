Afgelopen zaterdag zou de zoon van Glennis in een Jumbo in Amsterdam een vechtpartij hebben veroorzaakt.

Meerdere nachten in cel doorgebracht

Volgens ooggetuigen stak hij een elektrische sigaret op, waarna hem werd gevraagd de winkel te verlaten. Hierbij zou hij zich hebben verzet en met winkelmandjes hebben gegooid. Nadat hij de winkel had verlaten, zou hij niet veel later zijn teruggekeerd met zijn moeder en een groep mensen, waarna meerdere personeelsleden zijn mishandeld.

Glennis en haar zoon werden vervolgens opgepakt en moesten meerdere nachten in de cel doorbrengen. Gisteravond werden ze vrijgelaten.

“Het is een pittige jongen”

In VI vandaag was Roos Schlikker gisteravond te gast. Zij vertelde dat ze in dezelfde buurt als Glennis woont en bekend is met haar zoon. “Die Jumbo is mijn buurtsupermarkt”, zo legt ze uit. “Glennis zie ik niet zo vaak, maar haar zoon wel. Die herken ik aan zijn grote bek. Het is een pittige jongen en dan druk ik me heel diplomatiek uit. Ik heb het wel eens met hem aan de stok gehad. Het is een jochie van 15, toen ik het met hem aan de stok had was hij 13. Hij liep te schelden, was vervelend en zorgde voor gedoe.”

Bron: SBS 6