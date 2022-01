Aan RTL Boulevard doet ze haar verhaal.

Online bekendheid

Door haar deelname aan het programma groeide ze in korte tijd uit tot een bekende Nederlander. Het Instagram account van Roxanne telt inmiddels dan ook al ruim 23 duizend (!) volgers, en ook haar liefdesleven floreert nog steeds. Online deelt ze echter ook de minder mooie delen van haar leven, waarin ze laat zien hoe het is om te leven met een zeldzame, chronische ziekte.

Fibreuze dysplasie

Roxanne heeft fibreuze dysplasie in haar hoofd. Het Leids Universitair Medisch Centrum legt uit dat dit een zeldzame chronische botziekte is, waarbij gezond bot plaatselijk wordt vervangen door ziek (fibreus) bot. Hierdoor worden je botten zwak, waardoor ze snel kunnen breken of vervormen.

Chronisch ziek

“Voor veel mensen is het de realiteit dat niet iedereen in zijn of haar omgeving gezond is, en ik wilde dat ook delen”, vertelt ze aan RTL Boulevard. “Ik heb dat ook. Want ik ben ziek, alleen zie je het niet, het gebeurt in mijn hoofd.”

Spannend

De brunette benadrukt dat ze er geen last van heeft. “Gelukkig, dus ik laat het gewoon zoveel mogelijk los.” Ze vervolgt: “Het voordeel van een zeldzame ziekte is dat je de hele tijd in de gaten wordt gehouden, het nadeel is dat ze nog niet zoveel weten en je niet behandeld kunt worden. Dus het is elke keer spannend als ik naar het ziekenhuis ga, of het gegroeid is of niet”, besluit Roxanne haar eerlijke verhaal.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Roxanne Filion (@roxannefilion) op 10 Jan 2022 om 0:38 PST

Bron: RTL Boulevard