Roxeanne Hazes verbluft volgers met sensuele foto

Op de foto poseert Roxeanne verleidelijk voor de camera en met effect: de zangeres wordt overspoeld met complimentjes.

Reacties BN’ers

Op de zwart-wit foto is te zien dat Roxeanne zwoel in de verte kijkt. Haar volgers kunnen de foto waarderen. Complimenten als ‘wow’, ‘so pretty’ en ‘echt prachtig’ komen voorbij. Ook verschillende BN’ers reageren op het kiekje. ‘Sis, gaat het? Dit is niet normaal he, hoe prachtig kun je zijn’, zo reageert Glennis Grace. Ook Patty Brard is erg onder de indruk van de foto: ‘Meine gute… BEELDIG!’ zo schrijft ze onder de foto.

Vakantiefoto’s

De foto is niet het enige vakantiekiekje dat Roxeanne heeft gedeeld. Eerder deelde ze ook al deze foto’s vanaf haar zonnige vakantiebestemming:

Bron: Instagram