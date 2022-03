Woensdag vertelt hij in de nieuwe editie van blad hoe hij zijn vriendin Michelle op een vakantie in Griekenland leerde kennen. Hij merkte dat zij gevoelens bij hem losmaakte die hij tot nu toe niet van zichzelf kende: “Dat kón toch ook helemaal niet?”, dacht Roy daarover.

Zij was bezet

Michelle voelde hetzelfde, maar wilde nog niks met Roy beginnen. Allereerst omdat zij op dat moment nog een relatie had, maar ook omdat het bij haar bekend was dat Roy jarenlang op mannen viel.

De families inlichten

Rond kerst 2021 ontmoetten ze elkaar weer en spraken zij hun gevoelens voor elkaar voor het eerst uit. “Sindsdien zijn we samen en hebben we voorzichtig elkaars familie en vrienden ingelicht”, vertelt Roy. Dat was niet gemakkelijk. Roy vertelt slapeloze nachten te hebben gehad voordat hij het zijn familie durfde te vertellen.

Wie is Michelle?

Inmiddels is die ergste spanning achter de rug en deelt hij dus woensdag met heel Nederland zijn verhaal. Veel weten we nog niet over Michelle, maar wie haar Instagram bekijkt, achterhaalt al snel dat ze graag model staat voor fotografen én dat ze aardig wat tatoeages heeft:

Bron: Privé.